Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Stau nach Auffahrunfall - Sprinter zur Seite gekippt

Bühl (ots)

Aktuell kommt es nach einem Unfall auf der A5 in Richtung Basel zu Verkehrsbehinderungen und einer Staubildung. Nach ersten Feststellungen ist ein Autofahrer am Montagmorgen auf der mittleren Fahrspur in das Heck eines vorausfahrenden Mercedes-Sprinters geprallt, sodass der Sprinter durch die Wucht des Aufpralls kurz vor 7:30 Uhr zur Seite kippte. Nachdem anfangs die komplette Fahrbahn in Richtung Süden gesperrt werden musste, wird der fließende Verkehr in Kürze über die rechte Fahrspur und den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach derzeitigen Feststellungen dürfte niemand verletzt worden sein. Über die Höhe des Sachschadens kann noch keine Aussage getroffen werden. Der Stau ist momentan auf etwa sechs Kilometer angewachsen. Die Unfallaufnahme dauert an; erforderliche Abschleppdienste wurden verständigt.

/wo

