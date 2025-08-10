PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Wohnungsbrand

Lahr (ots)

Am Sonntagmittag wurden die Feuerwehr Lahr, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in die Schützenstraße gerufen. Schon auf der Anfahrt konnte schwarzer Rauch aus einem Fenster im 1. Obergeschoss festgestellt werden. Die Feuerwehr Lahr führte direkt nach Ankunft erste Löschmaßnahmen durch und konnten den Brand in kürzester Zeit löschen. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht anwesend. Zwei Personen wurden durch die Feuerwehr ins Freie verbracht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 80.000 bis 100.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen./AFK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1410
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

