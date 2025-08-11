Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, L 78b - Fahrzeugbrand nach Unfall, Zeuge rettet Autofahrer

In der Nacht von Freitag auf Samstag soll ein 19-jähriger Mini Cooper-Fahrer offenbar alkoholbedingt von der Fahrbahnfläche abgekommen und mit einem Baum kollidiert sein. Gegen 2:10 Uhr soll der 19-Jährige bei seiner Fahrt auf der L 78 b von Rastatt kommend in Richtung des Kreisverkehrs L78a/L78b die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und folglich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Auf einer dortigen Grünfläche war er dann frontal mit einem Baum kollidiert, worauf hin sein Mini Cooper Feuer fing und in Vollbrand geriet. Der junge Fahrer konnte durch einen zufällig vorbeifahrenden Autofahrer aus dem Wagen gerettet werden. Der 19-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Weil sich der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro beziffert.

