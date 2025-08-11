Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholmanöver

Steinmauern (ots)

Nach einem mutmaßlich gefährlichen Überholmanöver am Samstagabend auf der L78A und einem folgenden Unfall, sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Gegen 19:30 Uhr soll eine mit rund 2,2 Promille alkoholisierte 32-jährige Mitsubishi-Fahrerin die L78A von Steinmauern in Richtung Elchesheim-Illingen befahren haben und an der Einmündung des "Churchillweges" von der Fahrbahn abgekommen sein. Grund dafür soll ihren Angaben zu Folge ein unbekannter Autofahrer gewesen sein, der im Gegenverkehr zu einem Überholmanöver angesetzt habe. Dadurch soll die Mitsubishi-Fahrerin zum Ausweichen nach rechts gedrängt worden sein und folglich über eine Grünfläche gefahren und dabei mit einem Leitpfosten und einem Baum kollidiert sein. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde die Frau nicht. Der überholende PKW setzte unerkannt die Fahrt fort. Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer konnten bislang nicht erlangt werden. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07221 680-0 gebeten.

/th

