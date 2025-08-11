PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholmanöver

Steinmauern (ots)

Nach einem mutmaßlich gefährlichen Überholmanöver am Samstagabend auf der L78A und einem folgenden Unfall, sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Gegen 19:30 Uhr soll eine mit rund 2,2 Promille alkoholisierte 32-jährige Mitsubishi-Fahrerin die L78A von Steinmauern in Richtung Elchesheim-Illingen befahren haben und an der Einmündung des "Churchillweges" von der Fahrbahn abgekommen sein. Grund dafür soll ihren Angaben zu Folge ein unbekannter Autofahrer gewesen sein, der im Gegenverkehr zu einem Überholmanöver angesetzt habe. Dadurch soll die Mitsubishi-Fahrerin zum Ausweichen nach rechts gedrängt worden sein und folglich über eine Grünfläche gefahren und dabei mit einem Leitpfosten und einem Baum kollidiert sein. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde die Frau nicht. Der überholende PKW setzte unerkannt die Fahrt fort. Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer konnten bislang nicht erlangt werden. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07221 680-0 gebeten.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 08:18

    POL-OG: Bühl, A5 - Stau nach Auffahrunfall - Sprinter zur Seite gekippt

    Bühl (ots) - Aktuell kommt es nach einem Unfall auf der A5 in Richtung Basel zu Verkehrsbehinderungen und einer Staubildung. Nach ersten Feststellungen ist ein Autofahrer am Montagmorgen auf der mittleren Fahrspur in das Heck eines vorausfahrenden Mercedes-Sprinters geprallt, sodass der Sprinter durch die Wucht des Aufpralls kurz vor 7:30 Uhr zur Seite kippte. Nachdem ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 14:18

    POL-OG: Lahr - Wohnungsbrand

    Lahr (ots) - Am Sonntagmittag wurden die Feuerwehr Lahr, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in die Schützenstraße gerufen. Schon auf der Anfahrt konnte schwarzer Rauch aus einem Fenster im 1. Obergeschoss festgestellt werden. Die Feuerwehr Lahr führte direkt nach Ankunft erste Löschmaßnahmen durch und konnten den Brand in kürzester Zeit löschen. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 12:29

    POL-OG: Bühl / BAB 5 - Lkw-Führer flüchtet vom Unfallort!

    Offenburg (ots) - Zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Pkw-Führern war es am Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe gekommen. Laut Zeugenaussagen wechselte der Führer eines Sattelzuges unvermittelt vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Um eine Kollision mit dem Sattelzug zu vermeiden, wich daraufhin der Führer eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren