Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tatverdächtiger in U-Haft

Kaiserslautern/Schallodenbach (ots)

Der Tatverdächtige, der im Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt in Schallodenbach am Samstagvormittag festgenommen wurde, ist am Nachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt worden. Der 22-Jährige machte von seinem Schweigerecht Gebrauch und keine Angaben zur Sache. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurde jedoch wegen Fluchtgefahr Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen und der Tatverdächtige anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zur Tat am vergangenen Donnerstag (wir berichteten: https://s.rlp.de/bx5SFNb) dauern unterdessen an. Aktuell können deshalb derzeit über das bereits Bekannte hinaus keine neuen Auskünfte erteilt werden. Die Ermittlungsbehörden werden zu gegebener Zeit neue Erkenntnisse mitteilen.

Noch einmal der Hinweis zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten: Die Öffentlichkeitsfahndung ist beendet. Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz sowie die dazu gehörige Pressemitteilung im Presseportal mit der Personenbeschreibung haben wir gelöscht und Meldungen in den Social-Media-Kanälen der Polizei angepasst. Falls Sie das Foto des Betroffenen, beziehungsweise seinen Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese Daten ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen.

Ebenso bitten wir Sie, Fotos oder Videos einer polizeilichen Maßnahme, die im Zusammenhang mit der Fahndung am vergangenen Donnerstag in Otterberg durchgeführt wurde, und die einen jungen Mann zeigen, dessen Identität überprüft wurde, nicht weiter zu verbreiten, sondern zu löschen. Auch hier sind die Persönlichkeitsrechte der zu sehenden Person betroffen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell