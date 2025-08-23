PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tatverdächtiger in U-Haft

Kaiserslautern/Schallodenbach (ots)

Der Tatverdächtige, der im Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt in Schallodenbach am Samstagvormittag festgenommen wurde, ist am Nachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt worden. Der 22-Jährige machte von seinem Schweigerecht Gebrauch und keine Angaben zur Sache. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurde jedoch wegen Fluchtgefahr Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen und der Tatverdächtige anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zur Tat am vergangenen Donnerstag (wir berichteten: https://s.rlp.de/bx5SFNb) dauern unterdessen an. Aktuell können deshalb derzeit über das bereits Bekannte hinaus keine neuen Auskünfte erteilt werden. Die Ermittlungsbehörden werden zu gegebener Zeit neue Erkenntnisse mitteilen.

Noch einmal der Hinweis zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten: Die Öffentlichkeitsfahndung ist beendet. Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz sowie die dazu gehörige Pressemitteilung im Presseportal mit der Personenbeschreibung haben wir gelöscht und Meldungen in den Social-Media-Kanälen der Polizei angepasst. Falls Sie das Foto des Betroffenen, beziehungsweise seinen Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese Daten ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen.

Ebenso bitten wir Sie, Fotos oder Videos einer polizeilichen Maßnahme, die im Zusammenhang mit der Fahndung am vergangenen Donnerstag in Otterberg durchgeführt wurde, und die einen jungen Mann zeigen, dessen Identität überprüft wurde, nicht weiter zu verbreiten, sondern zu löschen. Auch hier sind die Persönlichkeitsrechte der zu sehenden Person betroffen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 11:53

    POL-PPWP: Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtiger ist festgenommen

    Schallodenbach/Schneckenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Im Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt in Schallodenbach (wir berichteten: https://s.rlp.de/bx5SFNb) hat die Polizei am Samstagmorgen den 22-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Die Person wurde zweifelsfrei identifiziert. Nach dem Mann wurde seit Donnerstag intensiv gefahndet. Ein Hinweis ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 16:00

    POL-PPWP: Polizei fahndet weiter nach 22-Jährigem

    Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Der tatverdächtige 22-Jährige (wir berichteten zuletzt: https://s.rlp.de/EOc4P19) ist noch nicht gefasst. Die Polizei fahndet weiter. Weit über 50 Hinweisen ist die Polizei seit Donnerstag nachgegangen. Auch am Freitag meldeten Bürgerinnen und Bürger ihre Beobachtungen. Eine "heiße" Spur war nicht dabei. Aktuell liegen den Ermittlern keine konkreten Hinweise auf den ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 09:39

    POL-PPWP: Mehrere zehntausend Euro verloren

    Kaiserslautern (ots) - Beim Spekulieren mit Aktien ist ein Paar aus Kaiserslautern offenbar auf Betrüger hereingefallen. Der Mann und die Frau investierten jeweils mehrere zehntausend Euro und sollten die achtfache Summe als Gewinn erhalten. Kurz bevor die Auszahlung anstand, brach der Kontakt zu den angeblichen Investment-Beratern ab. Nach den derzeitigen Erkenntnissen besaß das Paar bereits Aktien eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren