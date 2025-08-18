POL-VK: Vermisstensache: Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 12-jährigen Kind Sophie Marie Kleinhans

Riegelsberg (ots) - Am Sonntag, den 17.08.2025, um 04:17 Uhr, kam es in der Kirchstraße in 66292 Riegelsberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer kollidierte aufgrund alkoholischer Beeinflussung mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Trotz erheblicher Beschädigungen am eigenen PKW, entfernt sich der Unfallverursacher mit diesem unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Im Zuge umgehend ...

