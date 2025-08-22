PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwarzer Kleinwagen bringt Radfahrer zu Fall und flüchtet: Zeugen auf Friedrich-Ebert-Straße gesucht

Kassel (ots)

Kassen-Mitte:

Zeugen eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagmittag in der Kasseler Innenstadt ein Radfahrer leicht verletzt wurde und der Unfallverursacher geflüchtet ist, suchen aktuell die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Polizei in Kassel. Kurz nach 13 Uhr war der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Kleinwagens auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Neben ihm befand sich ein 29-jähriger Radfahrer, der auf dem Fahrradweg in derselben Richtung unterwegs war. An der Ecke Karthäuser Straße mussten beide zunächst an der Rot zeigenden Ampel anhalten. Als sie dann ihre Fahrt fortsetzten, sei der Kleinwagen unvermittelt nach rechts in die Karthäuser Straße abgebogen und dabei mit dem rechts neben ihm fahrenden Radfahrer kollidiert, wie dieser einer Streife des Polizeireviers Mitte gegenüber angab. Dabei sei der 29-Jährige gestürzt und habe sich leichte Verletzungen zugezogen, außerdem wurde sein Fahrrad beschädigt. Nach dem Zusammenstoß habe der Autofahrer seinen Abbiegevorgang abgebrochen und sei stattdessen in Richtung Fünffensterstraße davongefahren, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen schwarzen Kleinwagen, der vermutlich ein Kasseler Kennzeichen hatte, geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

