Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel: Verkehrsunfall mit vier tödlich verletzten Personen

Kassel (ots)

Landkreis Kassel, Gutsbezirk Reinhardswald, Landstraße L3229:

Am Freitag, 22.08.2025, kam es gegen 00:30 Uhr auf der Landstraße L3229 östlich von Reinhardshagen-Veckerhagen außerhalb der Ortslage zu einem Verkehrsunfall mit vier tödlich verletzten Personen.

Ein mit vier Personen besetzter Personenkraftwagen befuhr die Landstraße L3229 aus Richtung Grebenstein-Udenhausen kommend in Fahrtrichtung Reinhardshagen-Veckerhagen. Beim Einfahren in eine Linkskurve, nach einem Straßengefälle, kam das Fahrzeug aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und erst ca. 30 Meter weiter im dortigen Wald nach einem Zusammenstoß mit Bäumen auf der linken Fahrzeugseite zum Stillstand.

Trotz der sofort eingeleiteten Bergungs- und Rettungsmaßnahmen verstarben die vier Fahrzeuginsassen noch an der Unfallstelle. Bei den verstorbenen Personen handelte es sich um einen 32-jährigen Fahrer, einen 31-jährigen Mitfahrer, eine 32-jährige Mitfahrerin sowie eine 30-jährige Mitfahrerin.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der verunfallte PKW beschlagnahmt und ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen.

Die Landstraße L3229 war während der Unfallaufnahme zwischen der Abzweigung zum Friedwald Reinhardshagen und dem Ortseingang Reinhardshagen-Veckerhagen voll gesperrt.

Neben den Einsatzkräften der Polizeistation Hofgeismar sowie den Polizeirevieren Nord und Mitte waren u. a. die Feuerwehren aus Holzhausen und Reinhardshagen sowie Rettungskräfte aus dem Landkreis Kassel im Einsatz.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an und werden durch die Polizeistation Hofgeismar geführt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hofgeismar unter der Tel. 05671/910-2820 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell