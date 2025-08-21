Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Couragierte Zeuginnen greifen bei Raub auf Senior ein: Tatverdächtiger bei Fahndung festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Mittwochmorgen, gegen 9:50 Uhr, überfiel ein zunächst unbekannter Täter einen 80-jährigen Mann am Kasseler Königsplatz und versuchte, ihm seine Tasche zu entreißen. Der Täter hatte das Opfer vor dem Schaufenster einer Drogerie unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und an der Tasche gerissen. Der Senior setzte sich zur Wehr, indem er die Tasche, in dem sich ein hoher Bargeldbetrag befand, festhielt und laut um Hilfe rief. Dadurch wurden vier Frauen, die sich in der gegenüberliegenden Bäckerei und an der Straßenbahnhaltestelle aufhielten, auf den Raub aufmerksam und eilten dem Opfer sofort zur Hilfe. Aufgrund des couragierten Einschreitens der vier Zeuginnen im Alter zwischen 26 und 60 Jahren ließ der Täter schließlich von dem Opfer ab und ergriff ohne Beute die Flucht. Der 80-Jährige aus dem Landkreis Kassel erlitt Verletzungen im Gesicht und an der Hand, weshalb er vor Ort von Rettungskräften behandelt wurde. Dank der von den Zeuginnen angegebenen Fluchtrichtung, der guten Personenbeschreibung und eines Fotos, das eine der Frauen von dem flüchtenden Räuber gemacht hatte, konnte eine Streife des Polizeireviers Mitte den Tatverdächtigen nur wenige Augenblicke nach Eingang des Notrufs vor dem Fridericianum festnehmen. Der 51-Jährige aus Kassel räumte den Überfall gegenüber den Polizisten sofort ein und wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Er muss sich nun wegen des versuchten Straßenraubs verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell