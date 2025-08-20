Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Parkbank und Tischtennisplatte in Fuldabrück zerstört: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Zeugen einer Sachbeschädigung an einer Parkbank, die sich am Wochenende in der Fuldaaue in Fuldabrück-Bergshausen ereignete, suchen aktuell die Ermittler des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich die Tat in der Kasseler Straße in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15 Uhr, ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten unbekannte Täter die Bank, die Mitglieder eines Sportvereins erst wenige Tage zuvor zur Nutzung für die Allgemeinheit auf dem Parkgelände am Fuldaufer aufgestellt hatten, auf unbekannte Weise völlig zerstört, sodass nur noch die Einzelteile am Ufer aufgefunden wurden. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, wobei den Beamten des K 36 Hinweise vorliegen, dass es sich um Jugendliche gehandelt haben soll, die die Sitzbank zerstört haben.

Erst am 12. August 2025 wurde eine an gleicher Stelle aufgestellte Tischtennisplatte durch unbekannte Täter beschädigt, wobei auch das Kommissariat 36 der Kasseler Kripo ermittelt. In diesem Fall hatte ein Zeuge gegen 22 Uhr eine fünfköpfige Gruppe Jugendliche gesehen, die auf der Tischtennisplatte eine Aluschale aufgestellt und dort gegrillt hatte. Die Platte wurde dadurch derart beschädigt, dass sie nicht mehr bespielt und auch nicht repariert werden kann. Es soll sich um etwa 15 Jahre alte Jugendliche gehandelt haben, die dunkelhäutig waren und akzentfrei Deutsch sprachen.

Ob beide Fälle auf das Konto ein und derselben Täter gehen, ist nicht bekannt. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell