Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Stein von Autobahnbrücke auf A7 geworfen und Mini Cooper beschädigt: Zeugen bei Knüllwald gesucht

Kassel (ots)

Knüllwald / Autobahn 7:

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem Unbekannte am Donnerstagabend vermutlich einen Stein von einer Autobahnbrücke auf die Fahrbahn der A7 bei Knüllwald geworfen und dabei ein vorbeifahrendes Auto beschädigt haben. Wie der Fahrer eines Mini Coopers einer Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal gegenüber angab, war er gegen 20:20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Malsfeld in Richtung Kassel unterwegs, als er auf einer Brücke zwei Jungen sah. Beim Passieren der Brücke sei dann ein unbekannter Gegenstand, vermutlich ein Stein, auf die Windschutzscheibe seines Autos geprallt und habe diese beschädigt. Glücklicherweise durchschlug der Gegenstand die Frontscheibe nicht und der Fahrer blieb unverletzt. Im Rückspiegel habe dieser dann noch gesehen, wie die beiden Unbekannten davonrannten. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Brücke verliefen ohne Erfolg. Laut dem Autofahrer soll es sich bei den mutmaßlichen Steinewerfern um Jungen im Alter von 12 bis 15 Jahren gehandelt haben. Einer hatte demnach blondes Haar und war mit einem grünen T-Shirt bekleidet, der andere hatte braunes Haar und trug ein dunkles T-Shirt.

Die Autobahnpolizei in Baunatal führt die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Zeugen und Hinweisgeber, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Autobahnbrücke gesehen haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9101920.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell