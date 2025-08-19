Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erfreuliches Ergebnis bei Geschwindigkeitskontrollen an Schulen und Kita nach den Ferien: Nur 2,3 Prozent zu schnell

Kassel (ots)

Vellmar, Niestetal, Helsa und Baunatal (Landkreis Kassel):

Gemeinsam mit der Stadt Vellmar und der Gemeinde Kaufungen hat das Radarkommando der Kasseler Polizei am gestrigen Montag zum Schulbeginn nach den Sommerferien Geschwindigkeitskontrollen an Schulen und einer Kita im Landkreis Kassel durchgeführt. Zum Schutz der Schüler und der Kindergarten-Kinder überprüften sie in der Zeit zwischen 7:00 und 13:15 Uhr das Tempo der Verkehrsteilnehmer an der Grundschule Obervellmar, der Astrid-Lindgren-Schule in Niestetal, der Kita in Helsa-Eschenstruth und der Theodor-Heuss-Schule in Baunatal. Insgesamt fuhren 3.451 Fahrzeuge durch die vier Messstellen, wobei es 80-mal blitzte. Dies entspricht einer erfreulich niedrigen Überschreitungsquote von 2,3 Prozent. Bis auf einen Fahrer, der mit Tempo 52 statt der erlaubten 30 km/h gemessen wurde und daher nun mit einem Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen muss, waren keine Raser unterwegs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell