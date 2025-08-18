PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KS: Mehrere Jugendliche überfallen 16-Jährigen: Zeugen im Vorderen Westen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Am Freitagabend haben mehrere unbekannte Täter im Vorderen Westen einen 16-Jährigen überfallen und dessen Umhängetasche gestohlen. Der Jugendliche war gegen 18 Uhr im Bereich der Kreuzung zwischen der Freiherr-vom-Stein-Straße und der Goethestraße unterwegs, als ihm der unbekannte, ebenfalls jugendliche Täter unvermittelt ins Gesicht schlug. Der 16-Jährige konnte zunächst flüchten, wurde dann aber von dem Angreifer und mehreren weiteren Personen eingeholt und abermals angegriffen. Dabei erlitt der Jugendliche Gesichtsverletzungen, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Außerdem entrissen die Unbekannten ihrem Opfer eine braune Umhängetasche aus Cord samt darin befindlichem Portemonnaie, bevor sie in unbekannte Richtung flüchtete. Trotz umgehender Fahndung durch mehrere Streifenwagen konnten die Täter nicht gefasst werden.

Der jugendliche Haupttäter soll zwischen 1,85 und 1,95 Meter groß gewesen sein und lange, schwarze, zum Zopf gebundene Haare und einen dunkleren Hautteint. Zu den weiteren, ebenfalls jugendlichen Angreifern liegt bislang keine Beschreibung vor. Die Ermittler des zuständigen K36 der Kasseler Kripo bitten Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

