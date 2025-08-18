Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeieinsatz wegen Softair-Pistole: Zwei Männer wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Weil sie mit einer Softair-Pistole durch die Mauerstraße liefen, haben zwei 21 und 45 Jahre alte Männer am gestrigen Sonntagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 18:40 Uhr wählte ein besorgter Zeuge den Notruf der Polizei, nachdem er im Vorbeifahren einen Mann mit einer Pistole an der Haltestelle "Mauerstraße" gesehen hatte. Nur wenige Minuten später konnte eine der zahlreichen, sofort hinzugeeilten Streifen einen 45 Jahre alten Mann festnehmen, der die Pistole noch in der Hand hielt. Wie sich anschließend herausstellte, wurde die Softair-Waffe, die mit Federdruck Kunststoffkugeln verschießt, zuvor auch von einem 21-Jährigen in der Öffentlichkeit geführt, der sich ebenfalls noch im Bereich der Mauerstraße befand. Die täuschend echt aussehende Pistole wurde sichergestellt. Da es sich dabei um eine sogenannte Anscheinswaffe handelt, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen die Männer eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell