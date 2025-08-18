PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeieinsatz wegen Softair-Pistole: Zwei Männer wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Weil sie mit einer Softair-Pistole durch die Mauerstraße liefen, haben zwei 21 und 45 Jahre alte Männer am gestrigen Sonntagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 18:40 Uhr wählte ein besorgter Zeuge den Notruf der Polizei, nachdem er im Vorbeifahren einen Mann mit einer Pistole an der Haltestelle "Mauerstraße" gesehen hatte. Nur wenige Minuten später konnte eine der zahlreichen, sofort hinzugeeilten Streifen einen 45 Jahre alten Mann festnehmen, der die Pistole noch in der Hand hielt. Wie sich anschließend herausstellte, wurde die Softair-Waffe, die mit Federdruck Kunststoffkugeln verschießt, zuvor auch von einem 21-Jährigen in der Öffentlichkeit geführt, der sich ebenfalls noch im Bereich der Mauerstraße befand. Die täuschend echt aussehende Pistole wurde sichergestellt. Da es sich dabei um eine sogenannte Anscheinswaffe handelt, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen die Männer eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

  • 18.08.2025 – 16:00

    POL-KS: Motorradfahrer bei Unfall in Wehlheiden schwer verletzt

    Kassel (ots) - Kassel-Wehlheiden: Am gestrigen Sonntagabend kam es in der Schönfelder Straße in Kassel, nahe der Wilhelmshöher Allee, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem der 46-jährige Zweiradfahrer schwer, nach ersten Erkenntnissen aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Kassel anschließend in ein Krankenhaus. Wie die am Unfallort ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 19:00

    POL-KS: Hofgeismar (Landkreis Kassel): Vermisste 13-jährige Jungen wieder zurück

    Kassel (ots) - Die seit dem 11.08.2025 vermissten 13-jährigen Kinder Leon J. und Omar T. (Meldung vom 12.08.2025) sind heute wieder eigenständig nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich bei allen an der Vermisstensuche beteiligten Personen. Die Medien werden gebeten, die Lichtbilder der beiden Personen aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich ...

    mehr
