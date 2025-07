POL-WAF: Warendorf. Beim Ausparken angefahren

Warendorf (ots) - Die Polizei ist am Donnerstagabend (03.07.2025, 18.00 Uhr) zu einem Einsatz an der Heessener Straße in Ahlen Dolberg gerufen worden. An einem Sportplatz sind über 50 Kanister und Fässer mit unbekannten Flüssigkeiten gefunden worden, teilweise waren die Flüssigkeiten ins Erdreich gelangt. Die ...

mehr