Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Pedelec-Fahrer gestürzt

Warendorf (ots)

Ein 89-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Samstagmorgen (05.07.2025, 07:30 Uhr) in Wadersloh-Liesborn auf der Königstraße aus bisher nicht bekannten Gründen mit seinem Fahrrad gestürzt und verletzte sich hierbei. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Münster zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Rettungskräfte brachten den Pedelec-Fahrer in ein Krankenhaus. Wir bitten Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell