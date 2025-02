Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verpacktes Geschenk aus Fahrzeug entwendet

Zeugensuche

Wegberg-Arsbeck (ots)

Am Sonntagabend (9. Februar) zeichnete eine Videokamera auf, wie eine bislang unbekannte männliche Person gegen 20.20 Uhr in der Heiderstraße ein auf einer Grundstückseinfahrt abgestelltes Fahrzeug öffnete und aus dem Handschuhfach ein verpacktes Geschenk herausnahm. Der Mann war etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Er trug eine schwarze Winterjacke und eine weiße Hose. Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

