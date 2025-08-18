Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher wartet am Tatort auf die Polizei: Festnahme in Fuldabrück

Kassel (ots)

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Nicht schlecht staunte eine Streife des Polizeireviers Ost am frühen Samstagmorgen, als sie wegen eines möglichen Einbruchs zu einem Lebensmittelmarkt in Fuldabrück-Bergshausen fuhr. Wie die Beamten berichten, stellten sie an dem Markt im Ostring nicht nur eine brachial aufgebrochene Eingangstür fest, sondern auch den mutmaßlichen Einbrecher selbst, der noch immer auf dem Parkplatz stand. Der 24 Jahre alte Mann hatte offenbar einige Minuten zuvor, gegen 2:30 Uhr, mit einem Einkaufswagen die gläserne Eingangstür zerstört, den Markt betreten und sich an den Getränken sowie den Süßigkeiten bedient. Nachdem er den Tatort wieder verlassen hatte, stellte er den Einkaufswagen sogar wieder unter den dafür vorgesehenen Unterstand. Da er diesen jedoch ebenfalls mit dem Wagen beschädigte, beläuft sich der Sachschaden insgesamt auf mehrere tausend Euro. Danach hielt sich der 24-Jährige noch einige Minuten lang auf dem Parkplatz auf und versuchte erst beim Eintreffen des ersten Streifenwagens zu flüchten, jedoch erfolglos. Da der polizeibekannte Mann, der bei seiner Festnahme noch das Diebesgut bei sich hatte, vermutlich unter Drogeneinfluss stand, verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen des Einbruchs verantworten, die Ermittlungen dauern an.

