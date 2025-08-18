PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Brände in ehemaligem Kleingartenverein: Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Gleich zweimal hat es am gestrigen Sonntag auf dem ehemaligen Gelände eines Kleingartenvereins in Bettenhausen gebrannt. Die Polizei geht in beiden Fällen von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und sucht nach Zeugen. Um 10:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum ersten Mal auf das seit 2023 leerstehende Gelände in der Lilienthalstraße gerufen, nachdem Zeugen dort Rauch und Feuer gesehen hatten. Durch die Feuerwehr konnte daraufhin eine bereits in Vollbrand stehende Gartenhütte gelöscht werden. Gegen 22:30 Uhr brannte dann eine weitere Gartenhütte auf dem Gelände, die abermals von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Die Ermittler des für Branddelikte zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo bitten Zeugen und Hinweisgeber, die zur Tatzeit im Bereich des ehemaligen Kleingartenvereins verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

