Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Vier Fahrzeuge vorsätzlich in Brand gesetzt: Polizei sucht Zeugen auf der Marbachshöhe
Kassel (ots)
Kassel-Bad Wilhelmshöhe:
In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es in der Elisabeth-Consbruch-Straße in Kassel, Ecke Eugen-Richter-Straße, zum Brand von vier geparkten Fahrzeugen. Ein Anwohner war gegen 3:15 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden, hatte die Feuerwehr und die Polizei alarmiert und noch selbst Löschversuche unternommen. Die vier Zivilfahrzeuge der Bundeswehr, ein Iveco Daily, zwei Mercedes Vito und ein Pkw VW Kombi, gerieten im weiteren Verlauf in Vollbrand und wurden völlig beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 150.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kasseler Kriminalpolizei deutet alles auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Eine noch in der Nacht eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern verlief ohne Erfolg.
Da ein politisches Motiv derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, werden die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung bei den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Die Ermittler bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand nahe der Haltestelle "Marbachshöhe" gemacht haben und Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020
Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell