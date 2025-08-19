Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Fahrzeuge vorsätzlich in Brand gesetzt: Polizei sucht Zeugen auf der Marbachshöhe

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es in der Elisabeth-Consbruch-Straße in Kassel, Ecke Eugen-Richter-Straße, zum Brand von vier geparkten Fahrzeugen. Ein Anwohner war gegen 3:15 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden, hatte die Feuerwehr und die Polizei alarmiert und noch selbst Löschversuche unternommen. Die vier Zivilfahrzeuge der Bundeswehr, ein Iveco Daily, zwei Mercedes Vito und ein Pkw VW Kombi, gerieten im weiteren Verlauf in Vollbrand und wurden völlig beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 150.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kasseler Kriminalpolizei deutet alles auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Eine noch in der Nacht eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern verlief ohne Erfolg.

Da ein politisches Motiv derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, werden die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung bei den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Die Ermittler bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand nahe der Haltestelle "Marbachshöhe" gemacht haben und Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

