Schwarzwald Baar Kreis) Schwerverletzte Motorradfahrerin (01.07.2025)

An der Einmündung der Landesstraße 173 und 175 ist es Dienstag, gegen 13 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 62-jähriger Motorradfahrer hielt an der Einmündung verkehrsbedingt mit seiner 60-jährigen Sozia an. Ein hinterherfahrender 66-Jähriger in einem Renault bemerkte das BMW Motorrad vor sich zu spät. Er konnte noch seitlich ausweichen, fuhr jedoch so knapp am Zweirad vorbei, dass dieses umkippte. Dabei verletzte sich die Sozia schwer und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher fuhr zunächst weiter, konnte aber im Nachhinein durch die Polizei festgestellt werden. Es entstand geringer Sachschaden.

