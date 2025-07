Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, A 81

Schwarzwald Baar Kreis) Herrenloses Auto auf der Autobahn (29.06.2025)

Tuningen - A 81 (ots)

Einen unorthodoxen Platz zur dauerhaften Entsorgung eines Autos, hat am Sonntag ein bislang Unbekannter auf der Autobahn 81 gewählt. Etwa 200 Meter nach der Anschlussstelle Tuningen in Richtung Stuttgart, stellte der Fahrer am späten Nachmittag einen weißen Smart auf dem Seitenstreifen ab. Das Auto war noch fahrtüchtig, jedoch mit gestohlenen Kennzeichen ausgerüstet. Die Ermittlungen über die seltsamen Umstände und die Frage nach dem Besitzer laufen. Hierzu stellte die Polizei den Smart sicher. Die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil erbittet Hinweise zu dem Auto (0741 / 348790).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell