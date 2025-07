Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Landkreis Konstanz) Radfahrer flüchtet nach Unfall (01.07.2025)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Nach einem Unfall auf der Einmündung der Straßen "Klostergasse" und "Luisenplatz" hat ein Radfahrer verbotener Weise die Unfallstelle verlassen. Der Mann fuhr einem 46-jährigem VW-Fahrer hinterher und überholte an der Einmündung das Auto rechts. Dabei übersah er, dass der Autofahrer mit gesetztem Blinker nach rechts abbog. Die Beiden stießen zusammen, wodurch der Zweiradfahrer stürzte. Am VW entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Statt auf die Polizei zur Unfallaufnahme zu warten, fuhr der Mann auf seinem Rennrad davon. Die Polizei in Radolfzell sucht nun nach dem Unfallverursacher, der auf einem schwarzen Rennrad unterwegs war. Er trug ein weißes Oberteil mit Punkten und einen schwarzen Helm. Sachdienliche Hinweise können an das Polizeirevier in Radolfzell gemeldet werden (07732 / 950660).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell