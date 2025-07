Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, B 31

Landkreis Konstanz) Vorfahrtsunfall fordert 13.000 Euro Schaden (01.07.2025)

Bodman-Ludwigshafen - B 31 (ots)

An der Einmündung der Abfahrt Stockach Ost und der Bundesstraße 31 ist es am Dienstag, gegen 17:30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 41-jährige Opel-Fahrerin verließ die Autobahn über die Abfahrt und bog nach links auf die B 31 in Richtung Stockach ab. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten aus Richtung Stockach kommenden 19-jährigen Citroen-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

