Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Täter entwenden Werkzeuge aus Pkw

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, stahlen Unbekannte aus zwei Pkw in Moers Werkzeuge.

Auf bislang unklare Weise verschafften sich die Täter Zugang zu einem weißen Mercedes-Benz-Citan, der in einer Hauseinfahrt an der Schopenhauerstraße stand. Aus diesem entwendeten sie einen Akku-Staubsauger (Ref.-Nr. 250401-0818).

Darüber hinaus schlugen Unbekannte die Scheibe eines Toyota-Proace ein, der am Fahrbahnrand der Marienburger Straße parkte. Aus diesem stahlen sie Werkzeuge der Marke HILTI (Ref.-Nr. 250401-0648).

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell