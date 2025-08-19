Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer bringt Pedelec-Fahrer zu Fall und flüchtet: Zeugen in Kaufungen gesucht

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec und einem Auto, bei dem ein Radfahrer am Freitagabend in Niederkaufungen leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der bislang unbekannte Autofahrer und sein Beifahrer waren zunächst ausgestiegen, dann aber vom Unfallort geflüchtet. Ereignet hatte sich der Unfall am Freitag, gegen 20:50 Uhr, in der Leipziger Straße. Ein 58 Jahre alter Mann war seinen Angaben zufolge mit einem Pedelec nahe dem Ortsausgang von Niederkaufungen in Richtung Kassel unterwegs, als sich in Höhe der Hausnummer 260 von hinten ein Auto näherte. Beim Vorbeifahren sei der Pkw dann mit dem rechten Außenspiegel gegen den Fahrradlenker gestoßen und habe den Pedelec-Fahrer dadurch zu Fall gebracht. Bei dem Sturz verletzte sich der 58-Jährige am Rücken und musste ärztlich behandelt werden. Der Autofahrer habe nach dem Zusammenstoß zunächst angehalten und sei gemeinsam mit seinem Beifahrer ausgestiegen. Doch statt dem Verletzten zu helfen oder ihre Personalien zu hinterlassen, seien sie wortlos wieder eingestiegen und in Richtung Kassel davongefahren.

Die beiden Männer sollen mit einem Pkw unterwegs gewesen sein, welcher bei dem Zusammenstoß einen Teil des rechten Außenspiegels verloren hat. Der Fahrer und der Beifahrer sollen laut dem Radfahrer einen dunkleren Hautteint gehabt haben. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei unter Tel. 0561 - 9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell