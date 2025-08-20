Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach sexueller Belästigung und Körperverletzung: Aggressiver 31-Jähriger wehrt sich gegen Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Für einen Polizeieinsatz auf dem Parkplatz vor einem Getränkemarkt in der Frankfurter Straße in Kassel hat am gestrigen Dienstagabend ein alkoholisierter 31-jähriger Mann aus Kassel gesorgt. Nach Schilderung mehrerer Zeugen hatte er dort zunächst gegen 22:50 Uhr einer 47-Jährigen an das Gesäß gefasst. Als die Frau ihn aufforderte, dies zu unterlassen, berührte er sie erneut unsittlich und sprach Beleidigungen aus, bis ihre Begleitung, eine 41-Jährige einschritt, um ihrer Freundin zu helfen. Daraufhin verletzte er die Frau durch einen Tritt gegen den Oberkörper. Auch ein weiterer 57-jähriger Passant, der auf den Angriff des Mannes aufmerksam geworden war und den beiden Frauen beherzt zur Hilfe kam, wurde von dem 31-Jährigen ins Gesicht getreten und dabei leicht verletzt. Nach Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen zeigte sich der Tatverdächtige weiterhin aggressiv und wehrte sich gegen seine Festnahme. Auf der Fahrt auf das Polizeirevier Mitte beleidigte er die Polizisten aufs Übelste und drohte, sie umzubringen. Er musste den Rest der Nacht zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in einer Zelle des Polizeigewahrsams verbringen. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

