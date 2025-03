Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Fahrrad und Straßenbahn - PM 3

Heidelberg (ots)

Gegen 14:25 Uhr kam es am Mittwoch in der Römerstraße auf Höhe der Blumenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn. Ein 67-jährige Radfahrer fuhr zunächst auf der Römerstraße von der Christuskirche in Richtung Römerkreis. An der Einmündung zur Blumenstraße kam er dann mit seinem Rad in die auf der Fahrbahn eingelassenen Gleise der Straßenbahn. Dadurch verlor er das Gleichgewicht und prallte mit dem Kopf gegen die in entgegengesetzte Richtung fahrende Straßenbahn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Zusammenprall im rückwärtigen Teil der Bahn für den Straßenbahnfahrer nicht wahrnehmbar, weshalb dieser nach dem Unfall auch nicht anhielt. Der 67-Jährige zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen.

