Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Motorradfahrer begeht Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Mini Cooper auf der Fichtestraße in Richtung Philosophenplatz. Um kurz vor 13:30 Uhr wollte er an der Kreuzung zur Spinozastraße nach links in diese einbiegen. Während des Abbiegevorgangs streifte ein entgegenkommendes Motorrad das Auto im Heckbereich. Der Unfallverursacher fuhr nach der Kollision einfach weiter. Der so entstandene Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt nahm die Ermittlungen wegen Unfallflucht auf.

Bei dem Motorrad soll es sich um eine Harley-Davidson mit Mannheimer Zulassung gehandelt haben. Das Alter des verantwortlichen Fahrers wird auf 55 bis 60 Jahre geschätzt. Der Mann hatte einen langen grauen Bart.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/ 174331-0 zu melden.

