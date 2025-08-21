Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit 2,8 Promille Unfall verursacht und geflüchtet: Zeugen stoppen Fahrer in Bettenhausen

Kassel (ots)

Kassen-Bettenhausen:

Drei aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am gestrigen Mittwochabend in Bettenhausen einen Mann festnehmen konnte, der unter erheblichem Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hatte und anschließend vom Unfallort flüchtete. Gegen 19 Uhr konnten die Zeugen in der Salzmannstraße beobachten, wie ein Mann beim Ausparken mit seinem VW gegen ein vor ihm geparktes Auto stieß. Statt sich jedoch um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern, setzte der Fahrer seinen Weg unbeirrt fort. Nachdem die Zeugen bereits Fotos von dem Zusammenstoß und dem flüchtigen Fahrer gefertigt und die Polizei alarmiert hatten, gelang es einem von ihnen, den VW-Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern. Eine hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Ost stellte bei dem 32-jährigen Mann aus der Slowakei dann deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,8 Promille. Der 32-Jährige musste die Beamten daraufhin auf das Revier begleiten, wo ihm ein Arzt Blut abnahm, außerdem wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Erst nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell