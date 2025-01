POL-MA: Mannheim: Kollision zwischen Auto und Straßenbahn nur knapp verhindert - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Dienstag gegen 16 Uhr fuhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer entlang der Luzenbergstraße in Richtung Untermühlaustraße. Ersten Ermittlungen zufolge missachtete er eine rot zeigende Ampel auf Höhe der Eisenstraße, woraufhin er mit dem VW eines 63-Jährigen zusammenstieß. Dieser war in Richtung ...

mehr