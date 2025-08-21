Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Peugeot bei Brand in Trendelburg zerstört: Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Trendelburg (Landkreis Kassel):

In Trendelburg ist es in der Nacht zum gestrigen Mittwoch zu einem Fahrzeugbrand gekommen, bei dem ein Peugeot 307 vollständig zerstört wurde. Kurz nach Mitternacht hatten Anwohner in der Straße "Im Faulen Hohl" im Stadtteil Sielen das brennende Fahrzeug bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Trotz der umgehenden Löscharbeiten entstand an dem schwarzen Cabriolet ein Totalschaden, der mit mehreren tausend Euro beziffert wird. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich eine unbekannte Person an dem Peugeot aufhielt, unmittelbar bevor dieser in Flammen aufging. Diese war unbekannten Geschlechts, etwa 1,80 Meter groß und mit einem schwarzen Oberteil mit weißem Aufdruck auf einem Arm, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen mit weißen Sohlen bekleidet und ergriff anschließend zu Fuß die Flucht in unbekannte Richtung.

Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo gehen davon aus, dass das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt wurde und suchen für die Aufklärung des Falls nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die beobachtete Person geben können oder in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

