PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter brechen in Gasthaus ein

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Donnerstag waren Langfinger auf dem Kaiserbergring unterwegs. Die Täter betraten gegen 2 Uhr das Gartenschaugelände und verschafften sich dort Zugang zu einem Schuppen und einem Gebäude. Aus einem Gasthaus entwendeten die Diebe einen dreistelligen Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 13:11

    POL-PPWP: Smartphone geraubt - Polizei sucht Zeugen

    Kaiserslautern (ots) - Wegen einer räuberischen Erpressung vom Dienstagabend hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wie ein 35-jähriger Stadtbewohner den Beamten mitteilte, war er am Dienstag gegen 22:30 Uhr an der Ecke Logenstraße/Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs, als sich ein Mann auf einem E-Scooter näherte. Der Unbekannte hielt ein Messer in der Hand und forderte in englischer Sprache ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 15:45

    POL-PPWP: Versuchter Mord: Erkenntnisse zum Motiv der Messerattacke

    Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz Ein 22-jähriger Mann steht im Verdacht, am 21. August 2025 ein zehnjähriges Mädchen mit mehreren Messerstichen am Kopf verletzt zu haben. Beide lebten im selben Haushalt. Der 22-Jährige war zunächst flüchtig und war ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:06

    POL-PPWP: Einbrüche beschäftigen die Polizei

    Kreis Kaiserslautern (ots) - Über das vergangene Wochenende mussten Polizeikräfte zu mehreren Einbrüchen ausrücken. Bereits am frühen Freitagmorgen wurden aus Landstuhl zwei Fälle gemeldet, bei denen Langfinger zugegriffen haben. Zwischen 3:07 Uhr und 3:10 Uhr waren die Täter in Geschäftsräumen in der Saarbrücker Straße zu Gange. Dort durchwühlten sie Innenräume und erbeuteten einen mittleren dreistelligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren