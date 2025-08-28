Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter brechen in Gasthaus ein

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Donnerstag waren Langfinger auf dem Kaiserbergring unterwegs. Die Täter betraten gegen 2 Uhr das Gartenschaugelände und verschafften sich dort Zugang zu einem Schuppen und einem Gebäude. Aus einem Gasthaus entwendeten die Diebe einen dreistelligen Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

