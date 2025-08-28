Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Christopher Street Day in Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, 30. August, findet der erste Christopher Street Day (CSD) in Kaiserslautern statt. Unter dem Motto: "Nie wieder still!" beginnt die Veranstaltung gegen 13:30 Uhr mit einer Andacht an der Stiftskirche, bevor ein Aufzug sich durch mehrere Straßen in der Innenstadt bewegt. Im Anschluss wird der CSD am Schillerplatz mit einem Bühnenprogramm fortgesetzt. Der Veranstalter geht davon aus, dass die Feierlichkeiten bis 22 Uhr andauern.

Bisher wurde eine Gegenversammlung angemeldet, welche sich gegen 13 Uhr fußläufig vom Bahnhof in Richtung Schillerplatz bewegen wird.

Die Polizei wird an diesem Tag im Einsatz sein, um unter anderem einen ordnungsgemäßen Versammlungsverlauf zu gewährleisten. Wir ermöglichen den Teilnehmern ihr Grundrecht auf friedliche Versammlung und Meinungsäußerung auszuüben und überwachen gleichzeitig die Einhaltung der gesetzten Auflagen und Grenzen der Versammlungen. Die Polizei wird bemüht sein, die Einschränkungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Beachten Sie eventuell geänderte Straßenführungen und eingerichtete Straßensperrungen und folgen Sie den Weisungen der Einsatzkräfte. Überall dort, wo der Verkehr stockt oder staut: Bilden Sie Rettungsgassen und vermeiden Sie das Zustellen von Kreuzungen und Einmündungen, damit Rettungsfahrzeuge, Feuerwehren und die Polizei ungehindert zu ihren Einsatzstellen und in die Krankenhäuser gelangen können. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell