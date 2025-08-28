PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Christopher Street Day in Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, 30. August, findet der erste Christopher Street Day (CSD) in Kaiserslautern statt. Unter dem Motto: "Nie wieder still!" beginnt die Veranstaltung gegen 13:30 Uhr mit einer Andacht an der Stiftskirche, bevor ein Aufzug sich durch mehrere Straßen in der Innenstadt bewegt. Im Anschluss wird der CSD am Schillerplatz mit einem Bühnenprogramm fortgesetzt. Der Veranstalter geht davon aus, dass die Feierlichkeiten bis 22 Uhr andauern.

Bisher wurde eine Gegenversammlung angemeldet, welche sich gegen 13 Uhr fußläufig vom Bahnhof in Richtung Schillerplatz bewegen wird.

Die Polizei wird an diesem Tag im Einsatz sein, um unter anderem einen ordnungsgemäßen Versammlungsverlauf zu gewährleisten. Wir ermöglichen den Teilnehmern ihr Grundrecht auf friedliche Versammlung und Meinungsäußerung auszuüben und überwachen gleichzeitig die Einhaltung der gesetzten Auflagen und Grenzen der Versammlungen. Die Polizei wird bemüht sein, die Einschränkungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Beachten Sie eventuell geänderte Straßenführungen und eingerichtete Straßensperrungen und folgen Sie den Weisungen der Einsatzkräfte. Überall dort, wo der Verkehr stockt oder staut: Bilden Sie Rettungsgassen und vermeiden Sie das Zustellen von Kreuzungen und Einmündungen, damit Rettungsfahrzeuge, Feuerwehren und die Polizei ungehindert zu ihren Einsatzstellen und in die Krankenhäuser gelangen können. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 13:11

    POL-PPWP: Täter brechen in Gasthaus ein

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Donnerstag waren Langfinger auf dem Kaiserbergring unterwegs. Die Täter betraten gegen 2 Uhr das Gartenschaugelände und verschafften sich dort Zugang zu einem Schuppen und einem Gebäude. Aus einem Gasthaus entwendeten die Diebe einen dreistelligen Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 13:11

    POL-PPWP: Smartphone geraubt - Polizei sucht Zeugen

    Kaiserslautern (ots) - Wegen einer räuberischen Erpressung vom Dienstagabend hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wie ein 35-jähriger Stadtbewohner den Beamten mitteilte, war er am Dienstag gegen 22:30 Uhr an der Ecke Logenstraße/Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs, als sich ein Mann auf einem E-Scooter näherte. Der Unbekannte hielt ein Messer in der Hand und forderte in englischer Sprache ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 15:45

    POL-PPWP: Versuchter Mord: Erkenntnisse zum Motiv der Messerattacke

    Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz Ein 22-jähriger Mann steht im Verdacht, am 21. August 2025 ein zehnjähriges Mädchen mit mehreren Messerstichen am Kopf verletzt zu haben. Beide lebten im selben Haushalt. Der 22-Jährige war zunächst flüchtig und war ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren