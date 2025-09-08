Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch-Raitenbuch, K4990: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 06.09.2025, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 42-jähriger Motorradfahrer die K4990 von Altglashütten kommend in Fahrtrichtung Lenzkirch. Auf Höhe Raitenbuch kam der Motorradfahrer nach den derzeitigen Ermittlungen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zu Fall. Hierbei wurde er verletzt und mittels eingesetztem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell