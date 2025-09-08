PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch-Raitenbuch, K4990: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 06.09.2025, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 42-jähriger Motorradfahrer die K4990 von Altglashütten kommend in Fahrtrichtung Lenzkirch. Auf Höhe Raitenbuch kam der Motorradfahrer nach den derzeitigen Ermittlungen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zu Fall. Hierbei wurde er verletzt und mittels eingesetztem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 15:53

    POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Radfahrer mit 2,3 Promille in Schlangenlinien unterwegs

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 07.09.2025, gegen 02.10 Uhr, konnte eine Polizeistreife einen Radfahrer beobachten, welcher die Hardstraße in Schlangenlinien befuhr. Der 36-jährige Radfahrer wurde einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 2,3 Promille. Der 36-Jährige wollte zunächst seine Personalien nicht angeben und warf seine ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 15:51

    POL-FR: Rheinfelden: Mit Pkw über Verkehrsinsel gefahren und auf Kreisel zum Stehen gekommen

    Freiburg (ots) - Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer steht im Verdacht unter alkoholischer Beeinflussung am Samstag, 06.09.2025, gegen 20.20 Uhr, an einem Kreisverkehr einen Unfall verursacht zu haben. Nach Sachlage befuhr der 24-Jährige die Nollinger Straße stadtauswärts, als er bei einem Kreisverkehr in der Nähe eines Autohauses über eine Verkehrsinsel fuhr und auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren