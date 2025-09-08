Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelec samt Anhänger entwendet - Auto zerkratzt

Vogelsbergkreis (ots)

Pedelec samt Anhänger entwendet

Alsfeld. Am Samstagnachmittag (06.09), in der Zeit von 15.10 Uhr bis 15.20 Uhr, entwendeten Unbekannte auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "An der Au" ein mittels Schloss gesichertes schwarzes Pedelec der Marke "Cube" (Modell: Reaction Hybrid Race 800) - inklusive Fahrradanhänger - im Gesamtwert von rund 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto zerkratzt

Herbstein. In der Nacht auf Sonntag (07.09.) machten sich Unbekannte an einem in der Hessenstraße geparkten blauen VW Polo zu schaffen, indem sie mittels nicht bekanntem Gegenstand die Türen des Autos zerkratzten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell