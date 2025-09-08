PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen - Brand von Garage - Diebstahl von Vorzelt

Hersfeld Rotenburg (ots)

Diebstahl von Kennzeichen

Bebra. In der Nacht auf Freitag (05.09.) entwendeten Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen "HEF-EK 995" von einem grauen Opel Astra, der in der Otto-Kraffke-Straße in Bebra geparkt war. Auch in der Eisenacher Straße war am Freitag (05.08.), in der Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr, ein Kennzeichen das Ziel Unbekannter. Von einem blauen Opel Corsa, der auf einem Parkplatz in der Eisenacher Straße abgestellt war, entwendeten sie das hintere amtliche Kennzeichen "ROF-LB 84". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand von Garage

Alheim. Am frühen Samstagmorgen (06.09.), gegen 1.30 Uhr, kam es in der Kirchstraße im Ortsteil Heinebach zu einem Brand in einer Garage eines leerstehenden Einfamilienhauses. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand das Feuer in einem Nebenraum der Garage. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand noch in der Entstehung ab und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Vorzelt

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Sonntag (31.08.) bis Freitag (05.09.) begaben sich Unbekannte auf das Gelände eines Motorsportclubs in der Straße "Vorm Laufholz" im Stadtteil Johannesberg und entwendeten von einem dort abgestellten Wohnwagen ein Vorzelt im Wert von rund 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.09.2025 – 18:50

    POL-OH: Verkehrsunfall mit betrunkenem Radfahrer in Fulda

    Fulda (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem betrunkenen Radfahrer kam es am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr in der Sturmiusstraße in Fulda. Was war passiert? Ein 32-jähriger Renaultfahrer aus Fulda befuhr mit seinem Pkw die Sturmiusstraße und wollte nach links in die Kurfürstenstraße einbiegen. Kurz zuvor hatte der Mann einen 36-jährigen Radfahrer aus Petersberg überholt. Aus bislang unbekannter Ursache kam ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 18:07

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Verkehrsunfall auf der B27 Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Polo und einem BMW M5 kam es am Samstagnachmittag (06.09.) um kurz vor 15:30 Uhr auf der B27 im Bereich Petersberg-Steinau. Eine 62-jährige Hünfelderin befuhr die B27 in Richtung Fulda mit ihrem VW. Als die Frau vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte um einen Lkw zu überholen, übersah sie einen BMW M5 auf dem linken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren