Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen - Brand von Garage - Diebstahl von Vorzelt

Hersfeld Rotenburg (ots)

Diebstahl von Kennzeichen

Bebra. In der Nacht auf Freitag (05.09.) entwendeten Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen "HEF-EK 995" von einem grauen Opel Astra, der in der Otto-Kraffke-Straße in Bebra geparkt war. Auch in der Eisenacher Straße war am Freitag (05.08.), in der Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr, ein Kennzeichen das Ziel Unbekannter. Von einem blauen Opel Corsa, der auf einem Parkplatz in der Eisenacher Straße abgestellt war, entwendeten sie das hintere amtliche Kennzeichen "ROF-LB 84". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand von Garage

Alheim. Am frühen Samstagmorgen (06.09.), gegen 1.30 Uhr, kam es in der Kirchstraße im Ortsteil Heinebach zu einem Brand in einer Garage eines leerstehenden Einfamilienhauses. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand das Feuer in einem Nebenraum der Garage. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand noch in der Entstehung ab und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Vorzelt

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Sonntag (31.08.) bis Freitag (05.09.) begaben sich Unbekannte auf das Gelände eines Motorsportclubs in der Straße "Vorm Laufholz" im Stadtteil Johannesberg und entwendeten von einem dort abgestellten Wohnwagen ein Vorzelt im Wert von rund 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell