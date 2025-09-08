Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Körperverletzung - Pkw-Scheiben eingeschlagen - Pkw zerkratzt - Brand von Gartensauna - Pedelec gestohlen

Körperverletzung

Körperverletzung

Neuhof. Am Samstagabend (06.09.), gegen 23.40 Uhr, kam es in Neuhof zu einer Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein 16-Jähriger im Rahmen einer Feier im Gemeindezentrum in Streit mit einer Personengruppe. Der Streit verlagerte sich vom Vorplatz in die nahe gelegene Hanauer Straße. Dort kam es vor einem Imbiss zur körperlichen Auseinandersetzung wobei der 16-Jährige durch Schläge mehrerer Personen aus der Gruppe im Gesicht verletzt wurde. Die Personen verließen danach den Tatort. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw-Scheiben eingeschlagen

Pkw-Scheiben eingeschlagen

Fulda. In der Joosstraße schlugen zwei Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (07.09.), gegen 04.15 Uhr, die Scheiben eines schwarzen VW Golf ein und flüchteten danach in Richtung Goerdelerstraße. Der Geschädigte wurde darauf aufmerksam und informierte die Polizei. Er kann die Unbekannte folgendermaßen beschreiben: beide circa 165cm groß und dunkel gekleidet. Es entstand rund 8.000 Euro Sachschaden.

Pkw zerkratzt

Pkw zerkratzt

Hünfeld. In der Nacht zu Sonntag (07.06.) zerkratzen Unbekannte in der Straße "Großenbacher Tor" den Lack eines roten VW Polo, der in dieser Zeit auf dem Parkplatz einer Feuerwache stand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Künzell. Auch im Künzeller Ortsteil Dietershausen hatten es Unbekannte auf drei Autos - einen schwarzen Toyota Proace, einen schwarzen Toyota Yaris, einen schwarzen VW Passat - abgesehen. Die Autos parkten in der Straße "Marienhöhe". Hier entstand insgesamt circa 2.000 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand von Gartensauna

Brand von Gartensauna

Ebersburg. In der Straße "Hühnerkropf" im Ortsteil Thalau brannte in der Nacht zu Sonntag (07.09.) eine freistehende Gartensauna. Ein Anwohner wurde darauf aufmerksam und informierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte die in Vollbrand stehende Sauna zeitnah ab. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Pedelec gestohlen

Pedelec gestohlen

Fulda. In der Gerbergasse stahlen Unbekannte am Samstag (06.09.), zwischen 19.30 Uhr und 22.15 Uhr, ein grünschwarzes Pedelec des Herstellers Moustache, Modell Samedi. Das Zweirad im Wert von rund 3.000 Euro war mit einem Faltschloss an einem Stahlbügel gesichert.

