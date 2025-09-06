PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit betrunkenem Radfahrer in Fulda

Fulda (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem betrunkenen Radfahrer kam es am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr in der Sturmiusstraße in Fulda. Was war passiert? Ein 32-jähriger Renaultfahrer aus Fulda befuhr mit seinem Pkw die Sturmiusstraße und wollte nach links in die Kurfürstenstraße einbiegen. Kurz zuvor hatte der Mann einen 36-jährigen Radfahrer aus Petersberg überholt. Aus bislang unbekannter Ursache kam es kurz vor dem Einmündungsbereich zum Zusammenstoß von Pkw und Fahrrad, wobei das Fahrrad gegen das Heck des Pkw geriet. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 300 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Dieser muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0661 / 105-0 zu melden.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

