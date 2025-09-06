POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Zusammenstoß auf der B 254 - zwei Leichtverletzte

Großenlüder - Am Freitag (05.09.), gegen 12:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 254, kurz nach der Abfahrt Großenlüder, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkws.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Lautertal, mit einem VW Caddy, die B 254 aus Fulda kommend in Fahrtrichtung Lauterbach. Gleichzeitig fuhr eine 61-Jährige aus Großenlüder mit ihrem Hyundai in die entgegengesetzte Richtung.

Kurz nach der Abfahrt Großenlüder kam der Fahrer des Caddys aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort mit dem Hyundai zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und wurden zur Kontrolle in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten von der Unfallstellle abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Neben zwei Streifen der Polizeistation Fulda, waren zwei Rettungswagen, die Feuerwehr Großenlüder sowie zwei Abschleppwagen im Einsatz.

gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Mülller, St.

