POL-OH: Verkehrsunfall auf A7
Fulda (ots)
Uttrichshausen. Am Freitagnachmittag (05.09.), gegen 14.40 Uhr, kam es auf der A7, zwischen dem Fuldaer Dreieck und der Landesgrenze Bayern, in Fahrtrichtung Süden, zu einem Verkehrsunfall. Dort ist ein Pkw am Stauende auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist dabei mindestens eine Person verletzt worden. Nähere Infos folgen zu einem späteren Zeitpunkt.
(PB)
