POL-OH: Verkehrsunfall auf A7

Vogelsbergkreis (ots) - Schotten. Am Freitag (05.09.) befuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer aus Schotten die Landesstraße 3348 von Wingershausen kommend in Richtung Bundesstraße 276. Im Bereich einer Linkskurve geriet er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Bankette. Beim Versuch, mit dem Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu steuern, geriet der Wagen ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort zunächst gegen einen kleinen Baum. ...

