Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf A7

Fulda (ots)

Uttrichshausen. Am Freitagnachmittag (05.09.), gegen 14.40 Uhr, kam es auf der A7, zwischen dem Fuldaer Dreieck und der Landesgrenze Bayern, in Fahrtrichtung Süden, zu einem Verkehrsunfall. Dort ist ein Pkw am Stauende auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist dabei mindestens eine Person verletzt worden. Nähere Infos folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

