Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autos aufgebrochen - Diebstahl von Auto - Diebstahl von Kennzeichen - Illegale Müllentsorgung

Hersfeld Rotenburg (ots)

Autos aufgebrochen

Haunetal. In der Nacht auf Donnerstag (05.09.) brachen Unbekannte im Ortsteil Neukirchen gleich mehrere Autos auf. Bei einem in der Lindenstraße geparkten grauen VW-Touran schlugen die Unbekannten die Scheibe der Fahrertür ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Im Brunnenring war ein grauer Peugeot, der in einem dort befindlichen Hof geparkt war, Ziel der Unbekannten. Auch hier wurde mittels nicht bekanntem Gegenstand die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Auch in der Johannesstraße schlugen die Unbekannten eine Seitenscheibe eines dort parkenden weißen BMW X1 ein. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verließen die Täter die Tatorte ohne Diebesgut. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Auto

Kirchheim. Im Zeitraum von Mittwoch (03.09.), 20 Uhr, bis Donnerstag (04.09.), 6 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Gelände eines Pferdehofes in der Reckeröder Straße im Ortsteil Reckerode und verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen Zugriff zum Schlüssel eines auf dem Hof geparkten grauen Seat Ateca (Kennzeichen: HEF-MR 255). Anschließend entwendeten die Unbekannten den Seat im Wert von rund 16.500 Euro und verließen den Hof in nicht bekannte Richtung. Aus einem weiteren auf dem Hof parkenden Auto stahlen die Langfinger zudem Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kennzeichen

Bebra. Am Donnerstag (04.09.), im Zeitraum von 12.45 Uhr bis 23.45 Uhr, entwendeten Unbekannte das hintere Kennzeichen "HEF-YB 888" eines grauen Skoda Octavia, der auf einem Parkplatz nahe des Bahnhofs in der Gilfershäuser Straße geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Illegale Müllentsorgung

Niederaula. Im Bereich der Straße "An der Landwehr" wurden am 21. August von einem Gemeindemitarbeiter rund 350 Kilogramm illegal abgelegte astbesthaltige Eternit-Wellplatten aufgefunden. Der Ablageort befindet sich in der Nähe des Gewerbegebiets, oberhalb eines Eisenbahntunnels. Die Platten wurden mittlerweile fachgerecht entsorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubtem Umgangs mit Abfällen aufgenommen und bittet entsprechende Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten. (Marc Leipold)

