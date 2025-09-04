PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verletzter Fahrradfahrer nach Unfall, Zeugen gesucht

Am Sonntag, 31.08.25, ereignete sich um 18:15 Uhr in der Wendeschleife der Olympiastr. in Fulda, welche unter der Karl-Storch-Straße entlangführt, ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Fahrradfahrer und ein Linienbus. Der Radfahrer war vom Aueweiher kommend zunächst an dem haltenden Bus vorbeigefahren. Dieser fuhr dann von der Haltestelle los und überholte im weiteren Verlauf den Radfahrer. Nach dessen Angaben wurde er vom Bus aufgrund eines entgegenkommenden Pkw gegen den Bordstein gedrängt und stürzte. Dabei verletzte er sich erheblich und musste später im Krankenhaus versorgt werden. Der Unfall wurde erst am 03.09.2025 bei der Polizei angezeigt, mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/1050 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen,Polizeistation Fulda, PHK Weinrich

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 15:27

    POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - FD LKW verliert Teile Fulda. Am Mittwoch (03.09.), gegen 06.30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger LKW-Fahrer aus dem Vogelsbergkreis die B 27 von Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Hünfeld auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Auf Höhe der Kaiserwiesen verlor der LKW-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache ein Zubehörteil des auf dem Lkw montierten ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:50

    POL-OH: Diebstahl von Kabel

    Vogelsbergkreis (ots) - Alsfeld. Am frühen Donnerstagmorgen (04.08.), gegen 0.45 Uhr, informierte ein Mitarbeiter des örtlichen Energieversorgers die Polizei über einen Stromausfall in der Hochstraße. Im Zuge seiner Arbeiten habe er dabei eine aufgebrochene Tür eines Trafohauses auf dem ehemaligen Gelände einer Firma festgestellt. Im Rahmen der Maßnahmen vor Ort stellte sich heraus, dass sich Unbekannte auf das Firmengelände begeben und sich gewaltsam Zutritt zu dem ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:48

    POL-OH: Reifen zerstochen

    Hersfeld Rotenburg (ots) - Bebra. Im Zeitraum von Dienstag (02.09.), gegen 21 Uhr, und Mittwoch (03.09.), gegen 11 Uhr, beschädigten Unbekannte einen in der Stephensonstraße geparkten roten VW T-Roc, indem sie den Vorderreifen der Beifahrerseite mit einem nicht bekannten Gegenstand zerstachen. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren