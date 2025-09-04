Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verletzter Fahrradfahrer nach Unfall, Zeugen gesucht

Am Sonntag, 31.08.25, ereignete sich um 18:15 Uhr in der Wendeschleife der Olympiastr. in Fulda, welche unter der Karl-Storch-Straße entlangführt, ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Fahrradfahrer und ein Linienbus. Der Radfahrer war vom Aueweiher kommend zunächst an dem haltenden Bus vorbeigefahren. Dieser fuhr dann von der Haltestelle los und überholte im weiteren Verlauf den Radfahrer. Nach dessen Angaben wurde er vom Bus aufgrund eines entgegenkommenden Pkw gegen den Bordstein gedrängt und stürzte. Dabei verletzte er sich erheblich und musste später im Krankenhaus versorgt werden. Der Unfall wurde erst am 03.09.2025 bei der Polizei angezeigt, mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/1050 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen,Polizeistation Fulda, PHK Weinrich

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell