Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kabel

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Am frühen Donnerstagmorgen (04.08.), gegen 0.45 Uhr, informierte ein Mitarbeiter des örtlichen Energieversorgers die Polizei über einen Stromausfall in der Hochstraße. Im Zuge seiner Arbeiten habe er dabei eine aufgebrochene Tür eines Trafohauses auf dem ehemaligen Gelände einer Firma festgestellt. Im Rahmen der Maßnahmen vor Ort stellte sich heraus, dass sich Unbekannte auf das Firmengelände begeben und sich gewaltsam Zutritt zu dem besagten Trafohaus verschafft hatten. Dort unterbrachen sie den Stromfluss auf dem Gelände und entwendeten eine große Menge Kupferkabel der vorhandenen Anlagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen, liegt der Wert des Diebesgutes im unteren fünfstelligen Bereich. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Gegen 1.45 Uhr konnte die Störung für die umliegenden Häuser behoben werden und der Strom floss wieder. Wer Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben kann, wird gebeten sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden. (Marc Leipold)

