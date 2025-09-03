Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

HEF

Unfall zwischen Bus und Pkw

Bad Hersfeld. Am Dienstag (02.09.), gegen 21.30 Uhr; befuhren ein 57-jähriger Linienbusfahrer aus Rotenburg und ein 19-jähriger Daimler-Fahrer aus Bad Hersfeld die Frankfurter Straße stadtauswärts um nach links in Richtung B 62 abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dabei beim Fahrstreifenwechsel des Buses zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Audi kommt von der Fahrbahn ab

Bad Hersfeld. Am Dienstag (02.09.), gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Audi-Fahrer aus Bad Hersfeld die Auffahrt zur B 62 vom Europakreisel kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. In einer leichten Linkskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Es entstand Sachschaden rund 6.000 Euro. (Polizeistation Bad Hersfeld)

Radfahrer leichtverletzt

Bebra. Am Dienstag (02.09) gegen 17 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Rotenburger mit seinem Mountainbike den Parkplatz eines Geldinstituts in der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Hierbei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Mercedes einer 60-Jährigen aus Bad Hersfeld, die rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Der 25-Jährige Radfahrer verletzte sich leicht und begab sich zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden rund 500 Euro. (Polizeistation Rotenburg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell