Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Moped gestohlen - Diebstahl von Messingkreuz von Grabstätte

Fulda (ots)

Moped gestohlen

Fulda. In der Ferdinand-Braun-Straße stahlen Unbekannte am Montag (01.02.), zwischen 19 Uhr und 22 Uhr, ein Moped des Herstellers NSU, Modell Quickly, mit dem Versicherungskennzeichen 322 KAJ. Das Zweirad im Wert von rund 1.000 Euro stand vor einem Wohnhaus am Fahrbahnrand und war mit einem Faltschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Messingkreuz von Grabstätte

Hosenfeld. In der Zeit zwischen Sonntag (31.08.), gegen 18 Uhr, und Montag (01.09.), gegen 10 Uhr, kam es auf dem Friedhof im Ortsteil Jossa zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter hebelten ein Messingkreuz vom Steinsockel einer Grabstätte ab und entwendeten dieses. Der Wert der entwendeten Statue wird auf circa 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter Telefon 06655/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell