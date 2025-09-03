PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Moped gestohlen - Diebstahl von Messingkreuz von Grabstätte

Fulda (ots)

Moped gestohlen

Fulda. In der Ferdinand-Braun-Straße stahlen Unbekannte am Montag (01.02.), zwischen 19 Uhr und 22 Uhr, ein Moped des Herstellers NSU, Modell Quickly, mit dem Versicherungskennzeichen 322 KAJ. Das Zweirad im Wert von rund 1.000 Euro stand vor einem Wohnhaus am Fahrbahnrand und war mit einem Faltschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Messingkreuz von Grabstätte

Hosenfeld. In der Zeit zwischen Sonntag (31.08.), gegen 18 Uhr, und Montag (01.09.), gegen 10 Uhr, kam es auf dem Friedhof im Ortsteil Jossa zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter hebelten ein Messingkreuz vom Steinsockel einer Grabstätte ab und entwendeten dieses. Der Wert der entwendeten Statue wird auf circa 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter Telefon 06655/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 15:42

    POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Fulda

    Osthessen (ots) - Fußgängerin verletzt Bad Salzschlirf. Am Montag (01.09.), gegen 17.10 Uhr, lief eine 85-jährige Fußgängerin aus Bad Salzschlirf mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Fuldaer Straße. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem BMW einer 34-jährigen Fahrerin aus Lauterbach, die rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf den Gehweg fuhr. Die 85-Jährige kam dabei zu Fall und ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 15:41

    POL-OH: Reifen beschädigt

    Vogelsbergkreis (ots) - Schotten. In der Nacht auf Sonntag (31.08.) machten sich Unbekannte an den Hinterreifen eines in der Borngasse im Ortsteil Götzen geparkten grauen Renault Austral zu schaffen. Hierbei zerstachen sich mittels unbekanntem Werkzeug die hinteren Reifen des Renaults. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 15:40

    POL-OH: Diebstahl aus Briefkasten

    Hersfeld Rotenburg (ots) - Bad Hersfeld. Im Zeitraum vom 1. Juli bis 1. September entwendeten Unbekannte wiederholt Postsendungen aus einem Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Ransen". Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Marc Leipold) Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren