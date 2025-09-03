PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Automat aufgebrochen

Vogelsbergkreis (ots)

Kirtorf. In der Nacht auf Sonntag (31.08.) brachen Unbekannte die Tür eines in der Alsfelder Straße in Kirtorf aufgestellten Snackautomaten gewaltsam auf und entwendeten mehrere Getränkedosen und Süßigkeiten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 11:02

    POL-OH: Moped gestohlen - Diebstahl von Messingkreuz von Grabstätte

    Fulda (ots) - Moped gestohlen Fulda. In der Ferdinand-Braun-Straße stahlen Unbekannte am Montag (01.02.), zwischen 19 Uhr und 22 Uhr, ein Moped des Herstellers NSU, Modell Quickly, mit dem Versicherungskennzeichen 322 KAJ. Das Zweirad im Wert von rund 1.000 Euro stand vor einem Wohnhaus am Fahrbahnrand und war mit einem Faltschloss gesichert. Hinweise bitte an das ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 15:42

    POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Fulda

    Osthessen (ots) - Fußgängerin verletzt Bad Salzschlirf. Am Montag (01.09.), gegen 17.10 Uhr, lief eine 85-jährige Fußgängerin aus Bad Salzschlirf mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Fuldaer Straße. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem BMW einer 34-jährigen Fahrerin aus Lauterbach, die rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf den Gehweg fuhr. Die 85-Jährige kam dabei zu Fall und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren