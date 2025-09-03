POL-OH: Automat aufgebrochen

Osthessen (ots) - Fußgängerin verletzt Bad Salzschlirf. Am Montag (01.09.), gegen 17.10 Uhr, lief eine 85-jährige Fußgängerin aus Bad Salzschlirf mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Fuldaer Straße. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem BMW einer 34-jährigen Fahrerin aus Lauterbach, die rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf den Gehweg fuhr. Die 85-Jährige kam dabei zu Fall und ...

mehr