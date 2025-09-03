PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen - Sprinter beschädigt - E-Scooter entwendet - Postsendung entwendet

Hersfeld Rotenburg (ots)

Diebstahl von Kennzeichen

Bebra. Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Dienstag (02.09.) die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-DK 85" von einem grauen Mazda 2, der auf einem Parkplatz in der Verlängerung des Wittichweges im Ortsteil Blankenheim geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sprinter beschädigt

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Freitag (29.08.) bis Dienstag (02.09.) zerkratzten Unbekannte mittels nicht bekanntem Gegenstand einen silbernen Mercedes Sprinter, der in der Dreherstraße im Stadtteil "Hohe Luft" geparkt war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter entwendet

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Montag (01.09.), gegen 15 Uhr, bis Dienstag (02.09.), gegen 14 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Jenaer Straße im Stadtteil "Hohe Luft" und entwendete von dort einen schwarzen E-Scooter der Marke Evercross, Modell: EV85F (Kennzeichen: ENI-303). Der Wert des Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Postsendung entwendet

Bad Hersfeld. Am Dienstagabend (02.09), gegen 22 Uhr, begab sich ein 17-jähriger aus Bad Hersfeld an die Packstation bei einem Einkaufsmarkt in der Erfurter Straße im Stadtteil "Hohe Luft" um dort ein Paket einzuliefern. Als der junge Mann Eingaben am Display der Station vornahm, näherte sich ein Unbekannter, nahm dem 17-Jährigen das Paket aus der Hand und flüchtete mit einem E-Bike in Richtung Petersberg. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 180 Euro. Der Unbekannte kann wir folgt beschrieben werden: männlich, circa 20 Jahre alt, Brille, kräftige Statur, blonde Haare mit Scheitel, weißes Shirt, schwarze Hose, gelbe Warnweste. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

