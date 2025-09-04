Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen zerstochen

Hersfeld Rotenburg (ots)

Bebra. Im Zeitraum von Dienstag (02.09.), gegen 21 Uhr, und Mittwoch (03.09.), gegen 11 Uhr, beschädigten Unbekannte einen in der Stephensonstraße geparkten roten VW T-Roc, indem sie den Vorderreifen der Beifahrerseite mit einem nicht bekannten Gegenstand zerstachen. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell