POL-OH: Diebstahl von Handtaschen

Vogelsbergkreis (ots) - Kirtorf. In der Nacht auf Sonntag (31.08.) brachen Unbekannte die Tür eines in der Alsfelder Straße in Kirtorf aufgestellten Snackautomaten gewaltsam auf und entwendeten mehrere Getränkedosen und Süßigkeiten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Marc ...

