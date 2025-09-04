POL-OH: Diebstahl von Handtaschen
Fulda (ots)
Fulda. Am Mittwoch (03.09.), zwischen 14 Uhr und 14.15 Uhr, griffen Unbekannte durch ein Fenster einer Bäckerei in der Bahnhofstraße und stahlen zwei Handtaschen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(PB)
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell